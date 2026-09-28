12 zorgappartementen en kantoorruimte gepland in Vessem

In Vessem worden drie bestaande boerderijen omgebouwd tot twaalf zorgappartementen. Ook wordt een bergruimte verbouwd tot kantoor-vergaderruimte.

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De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor de verbouwing aan meerdere adressen aan de Flinkert in Vessem. Drie boerderijen worden ingericht met zorgappartementen en een bergruimte krijgt een nieuwe functie als kantoor-vergaderruimte.

De plannen zijn bedoeld om de locaties een nieuwe bestemming te geven en meer ruimte te creëren voor zorg en werk. Het project betreft de adressen Flinkert 21, 23 en 26, met bijbehorende gebouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 07707192.