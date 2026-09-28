Bedrijfsloods mag worden gebouwd aan Bredeweg in Geffen

Burgemeester en wethouders van Oss hebben toestemming gegeven voor de bouw van een bedrijfsloods aan de Bredeweg 14B in Geffen. De vergunning is op 24 september verstuurd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan. De vergunning treedt pas in werking vier weken na verzending en mag in die periode nog niet worden uitgevoerd.

De bouwlocatie bevindt zich aan de Bredeweg in Geffen. Het besluit heeft het kenmerk CLZ-00025157. Het plan betreft de bouw van een bedrijfsloods.