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Toneelvoorstelling in Achtmaal op 2 en 3 oktober

In Achtmaal is een toneelvoorstelling aangemeld voor 2 en 3 oktober. Het evenement gaat door.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft een melding ontvangen voor een toneelvoorstelling op 2 en 3 oktober. Het evenement vindt plaats op de Roosendaalsebaan 21 in Achtmaal. De melding is goedgekeurd.

Het betreft een vergunningsvrij evenement, wat betekent dat er geen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.

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