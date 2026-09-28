Saver GRIP-wagen krijgt vergunning voor standplaats in Zundert

De Saver GRIP-wagen heeft een vergunning gekregen voor een standplaats op 24 oktober op de Lavendelhof in Zundert.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft besloten dat de GRIP-wagen van afvalbedrijf Saver op 24 oktober een standplaats mag innemen op de Lavendelhof. Het besluit is genomen op 24 september en de vergunning is inmiddels verleend.

De GRIP-wagen biedt inwoners de mogelijkheid om klein chemisch afval, zoals batterijen of verf, in te leveren. Zundert is één van de locaties waar deze service wordt aangeboden.