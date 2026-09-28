Varkenshouderij in Hulsel krijgt vergunning voor veranderingen

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een varkenshouderij aan De Hoef 19 in Hulsel. Het gaat om de eerste fase van de veranderingen.

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Op 24 september 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een revisievergunning afgegeven. Hiermee mag de varkenshouderij aan De Hoef 19 in Hulsel worden aangepast in het kader van de eerste fase van de geplande veranderingen. Deze vergunning heeft het kenmerk 16671608.

Belangrijke stukken, zoals de aanvraag en het besluit, zijn digitaal beschikbaar via de officiële bekendmakingen. De gemeente benadrukt dat het besluit niet is aangepast ten opzichte van het eerdere ontwerp.