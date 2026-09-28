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Vrijstaande woning mag worden gebouwd in Kruisland
De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan De Boogerd in Kruisland. Het besluit is op 24 september 2026 genomen.
De nieuwe woning komt op het perceel dat kadastraal bekend is als sectie AB, nummer 944. Het adres is De Boogerd ongenummerd, een locatie in Kruisland.
Het besluit is geregistreerd onder nummer 0851Z260800000762 en op 24 september naar de aanvrager toegezonden. De gemeente Steenbergen heeft hiermee officieel groen licht gegeven voor de bouwplannen.
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