Woningbouw en uitrit aan Molenhof 29 Hooge Mierde goedgekeurd

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming verleend voor de bouw van een woning en de aanleg van een uitrit aan Molenhof 29 in Hooge Mierde.

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Op 24 september 2026 is door de gemeente Reusel-De Mierden een vergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit aan Molenhof 29 in Hooge Mierde. Het besluit heeft als kenmerk 16676628.

Met de vergunning kan er mogelijk iets veranderen in de omgeving van Molenhof. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente.