Vergunning verleend voor aanpassing voorgevel in Hulsel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel aan de Willibrordlaan in Hulsel.

Gevonden voor jou

Het gaat om het adres Willibrordlaan 35 in Hulsel. De vergunning is verleend op 24 september 2026 en heeft als kenmerk 16676712. Met deze beslissing is toestemming gegeven voor de geplande verandering aan de gevel.

De gemeente publiceert dit om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving. Het besluit is zes weken in te zien.