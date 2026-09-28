Nieuwe verkeersmaatregelen voor Markt en Wilhelminalaan in Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Markt en Wilhelminalaan. Dit moet de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren.

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De maatregelen zijn een aanvulling op eerdere besluiten die verband houden met het Centrumplan Nieuw Hart voor Reusel. Zo wordt de zone met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de Wilhelminalaan verlengd tot aan de Kruisstraat. Dit is nodig omdat tijdelijke parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Wilhelminalaan gevaarlijke situaties veroorzaken door voertuigen die achterwaarts de weg oprijden.

Daarnaast wordt een tijdelijke fietsoversteekplaats verplaatst richting het busstation. Door de huidige locatie en wisselende voorrangssituaties is deze onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ook op de Markt wordt het verkeer beter geregeld door eenrichtingsverkeer in te stellen op de parkeerterreinen. Dit voorkomt conflicten tussen verkeersstromen en vergroot de overzichtelijkheid.

De gemeente heeft de maatregelen afgestemd met de politie-eenheid Oost-Brabant, die positief heeft geadviseerd. Met deze aanpassingen wil Reusel-De Mierden de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied flink verbeteren.