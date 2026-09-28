Nieuwe verkeersregels voor landbouw- en vrachtverkeer in Reusel

Het zware verkeer in Reusel mag voortaan alleen nog rijden als het bestemmingsverkeer betreft. Het gemeentebestuur heeft besloten om de regels daarvoor uit te breiden en aan te passen.

Gevonden voor jou

De gemeente Reusel-De Mierden heeft de bestaande verboden voor doorgaand landbouw- en vrachtverkeer uitgebreid naar de hele kern van Reusel. Dit gebeurt om te voorkomen dat zwaar verkeer door woonstraten blijft rijden, wat de veiligheid en leefbaarheid in gevaar brengt. Het verbod geldt niet voor bestemmingsverkeer, zoals leveranciers of vuilniswagens.

De nieuwe maatregelen sluiten aan op eerdere tijdelijke verboden, die eind september 2026 aflopen. Routes zoals de Turnhoutseweg en Zeegstraat blijven open voor doorgaand verkeer, omdat deze directe verbindingen bieden met provinciale wegen. Ook het bedrijventerrein Lange Voren en delen van de Wilhelminalaan blijven toegankelijk voor bestemmingsverkeer om verwarring bij chauffeurs te voorkomen.

Met deze aanpassingen wil de gemeente een uniforme regeling invoeren, zodat het voor bewoners, ondernemers en handhavers duidelijk is waar zware voertuigen wel of niet mogen komen. Het besluit is genomen in overleg met de politie, die positief heeft geadviseerd. Alternatieve routes via provinciale wegen zijn beschikbaar voor doorgaand landbouw- en vrachtverkeer.