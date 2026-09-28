Rectificatie melding akkerbouwbedrijf in Sterksel

De gemeente Heeze-Leende heeft een rectificatie uitgebracht voor een melding van een akkerbouwbedrijf aan de Verlengde Turven in Sterksel.

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De correctie betreft een publicatie van 21 juli 2026, waarbij de bedrijfsnaam van de aanvrager is aangepast naar Thwan Van Gennip B.V. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is gedaan voor substraatteelt van gewassen in de openlucht op het kadastrale perceel sectie H, nummers 61, 62, 63 en 1607 in de gemeente Heeze-Leende. Deze melding werd op 18 juni 2026 geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 20260618 00872.

Een melding volgens het Bal is uitsluitend een kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.