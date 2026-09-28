Autoschadeherstelbedrijf meldt milieubelastende activiteiten in Etten-Leur

Een autoschadeherstelbedrijf in Etten-Leur heeft een melding gedaan van milieubelastende activiteiten, waaronder het reinigen en bewerken van materialen.

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Bij een locatie aan de Handelsweg in Etten-Leur heeft een particulier op 21 september 2026 een melding gedaan van activiteiten die impact hebben op het milieu. Het gaat om een autoschadeherstelbedrijf dat materialen reinigt, lijmt en coaten, en daarnaast metalen mechanisch en thermisch bewerkt.

De melding is inmiddels afgehandeld door de gemeente, op 24 september 2026. Hierbij is aangegeven dat er geen mogelijkheid bestaat voor bezwaar of beroep. Het zaaknummer gekoppeld aan deze melding is Z2026-00024000.