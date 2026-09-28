Rectificatie melding akkerbouwbedrijf in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een rectificatie gedaan voor een melding van een akkerbouwbedrijf aan de Weijer in Mierlo. Het gaat om substraatteelt van gewassen in de openlucht.

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De correctie betreft de bedrijfsnaam in een eerdere publicatie van 21 juli 2026. De juiste naam is Thwan Van Gennip B.V. Het akkerbouwbedrijf bevindt zich op verschillende percelen aan de Weijer in Mierlo, waaronder sectie K nummers 685, 292, 593 en 745.

De melding, die dateert van 18 juni 2026, valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het een kennisgeving betreft en dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken.