Vergunning verleend voor aanbouw aan huis in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de vervanging van een serre door een aanbouw aan de Waalreseweg 122.

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De vergunning is op 23 september 2026 goedgekeurd. Het betreft een aanvraag met zaaknummer 487739 en heeft betrekking op de locatie aan de Waalreseweg 122 in Valkenswaard. De werkzaamheden vallen onder het onderdeel ‘Bouwen’.

Voor belanghebbenden geldt een bezwaarperiode van zes weken, die op 24 september is gestart. Tijdens deze periode liggen de documenten ter inzage op het gemeentehuis.