Vergunning voor bestrijding invasieve exoten in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het graven en dempen van een poel bij natuurgebied de Plateaux.

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Op 24 september heeft de gemeente Valkenswaard besloten een vergunning te verlenen voor werkzaamheden aan een poel op het perceel E146 bij natuurgebied de Plateaux. Het gaat om graven en dempen van de poel om invasieve plantensoorten te bestrijden.

De aanvraag, met zaaknummer 503308, betreft werkzaamheden aan het Poterseind, een locatie in Valkenswaard. Het doel is het natuurgebied te beschermen tegen de schadelijke impact van deze planten. Invasieve exoten zijn plantensoorten die zich ongecontroleerd verspreiden en de inheemse natuur kunnen verstoren.