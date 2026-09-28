Heniff Depot mag opslagtanks reinigen in Moerdijk

Heniff Depot B.V. heeft toestemming gekregen om opslagtanks en verpakkingen te reinigen op de Middenweg in Moerdijk. De gemeente heeft hiervoor op 24 september een omgevingsvergunning verleend.

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Het bedrijf Heniff Depot B.V. mag op de locatie aan de Middenweg 53 in Moerdijk een milieubelastende activiteit uitvoeren. Dit gaat om het reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen en containers voor gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van een eerdere vergunning.

De omgevingsvergunning is aangevraagd op 26 februari 2026 en heeft zaaknummer Z2026-00007840. Heniff Depot is daarnaast actief als opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal.