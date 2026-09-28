Navigatie overslaan
Ontdek

THOR Halve Marathon in Roosendaal op 4 oktober

De gemeente Roosendaal heeft toestemming verleend voor de THOR Halve Marathon. Dit hardloopevenement vindt plaats op diverse wegen in Roosendaal op 4 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Het besluit om de THOR Halve Marathon te organiseren is op 24 september verzonden. Tijdens het evenement zullen verschillende wegen in Roosendaal worden gebruikt.

De marathon trekt jaarlijks veel sporters en toeschouwers. Details over het besluit zijn in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Roosendaal

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.