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THOR Halve Marathon in Roosendaal op 4 oktober
De gemeente Roosendaal heeft toestemming verleend voor de THOR Halve Marathon. Dit hardloopevenement vindt plaats op diverse wegen in Roosendaal op 4 oktober 2026.
Het besluit om de THOR Halve Marathon te organiseren is op 24 september verzonden. Tijdens het evenement zullen verschillende wegen in Roosendaal worden gebruikt.
De marathon trekt jaarlijks veel sporters en toeschouwers. Details over het besluit zijn in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal.
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