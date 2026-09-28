Grond wordt toegepast aan Nispenseweg in Roosendaal

In Roosendaal is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Nispenseweg.

Gevonden voor jou

Bij het adres Nispenseweg 3 in Roosendaal wordt grond of baggerspecie gebruikt. Dit houdt in dat grond of baggerslib op deze plek wordt toegepast, bijvoorbeeld om het terrein op te hogen of aan te leggen. Het gaat om een melding op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving, die op 24 september is afgehandeld.

De melding heeft geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden en ligt niet ter inzage. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de betrokken instanties, waarbij het zaaknummer Z2026-00024026 vermeld moet worden.