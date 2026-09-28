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Grond aangebracht bij Helmondsingel in Deurne

Bij de Helmondsingel in Deurne heeft aannemingsbedrijf Jan Stelten B.V. grond toegepast voor fundatiewerkzaamheden.

Gevonden voor jou

Aannemingsbedrijf Jan Stelten B.V. heeft op 16 september 2026 gemeld dat er grond is aangebracht bij de locatie WRM De Poort aan de Helmondsingel in Deurne. Dit is gedaan om fundatiewerkzaamheden aan te vullen.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.

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