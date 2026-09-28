Gemeente Nuenen weigert vergunning voor bedrijfswoning aan Stationsweg

De gemeente Nuenen heeft een vergunning geweigerd voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Stationsweg. Het besluit is op 23 september 2026 verzonden.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een bedrijfswoning op Stationsweg 6 in Nuenen. Burgemeester en wethouders hebben besloten de vergunning niet toe te kennen. Het dossier, met zaaknummer 08203716395, is vanaf de verzenddatum van het besluit in te zien.

Het besluit kan gevolgen hebben voor de plannen van de aanvrager. Het College van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat belanghebbenden binnen zes weken na verzending van het besluit bezwaar kunnen maken. De stukken zijn digitaal opvraagbaar.