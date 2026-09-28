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Personeelsfeest VLG op 7 november in Best
Op 7 november wordt een personeelsfeest georganiseerd aan de Bedrijfsweg in Best.
De gemeente Best heeft een melding ontvangen voor het organiseren van een personeelsfeest op 7 november 2026. Het evenement vindt plaats aan de Bedrijfsweg 12 in Best.
De melding is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00001605. Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingediend.
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