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BMN Bouwmaterialen breidt opslag gevaarlijke stoffen uit in Best
BMN Bouwmaterialen heeft een melding gedaan om de opslag van gevaarlijke stoffen uit te breiden aan de Materiaalweg in Best.
De gemeente Best heeft een melding ontvangen van BMN Bouwmaterialen B.V. Het bedrijf wil de opslagcapaciteit voor gevaarlijke stoffen in verpakkingen uitbreiden op de locatie aan de Materiaalweg 20.
Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is puur informatief. Het biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. BMN Bouwmaterialen heeft de melding ingediend op 29 juni 2026.
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