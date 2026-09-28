Containers en dixi geplaatst aan Prins Frederikstraat in Vught

Vanaf 25 september staan er drie containers en een dixi aan de Prins Frederikstraat in Vught.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg aan de Prins Frederikstraat 24. Het gaat om drie containers en een dixi, die daar worden geplaatst vanaf 25 september tot en met 30 oktober.

De ontheffing voor dit gebruik is op 24 september verzonden. Het betreft aanvraagnummer Z26-312752.