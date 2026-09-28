Zilveren Draaginsigne voor Leon van Stiphout

Leon van Stiphout heeft zaterdag het Zilveren Draaginsigne van Geldrop-Mierlo ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als ondernemer en penningmeester. De uitreiking vond plaats bij Marjo Lingerie in Geldrop.

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De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Frans Stravers. Leon van Stiphout stopt wegens zijn pensioengerechtigde leeftijd met zijn werkzaamheden. Hij is niet alleen ondernemer, maar was ook meer dan 25 jaar penningmeester van winkeliersvereniging Geldrop Centrum en later van Centrummanagement Geldrop Centrum.

Marjo Lingerie, het bedrijf van Van Stiphout, is al 33 jaar een vertrouwde naam in Geldrop en omstreken. Zijn inzet voor het centrummanagement was volledig belangeloos en heeft volgens de gemeente een grote bijdrage geleverd aan de lokale samenleving.

Bijzondere waardering

De gemeente Geldrop-Mierlo toont met deze onderscheiding haar waardering voor de jarenlange betrokkenheid van Van Stiphout. Het Zilveren Draaginsigne wordt slechts in uitzonderlijke gevallen uitgereikt aan inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet.

De uitreiking vond plaats bij Marjo Lingerie aan de Korte Kerkstraat in Geldrop. Het was een passend moment om stil te staan bij het einde van zijn zakelijke activiteiten en zijn rol als penningmeester.