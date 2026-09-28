Zonnepark Gorps Baantje geopend in Goirle

Het zonnepark Gorps Baantje in Goirle is geopend door wethouder Teun van den Brand. Het park levert jaarlijks 23.750 euro op, bestemd voor duurzame initiatieven in de regio.

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Op woensdag 23 september vond de officiële opening van het zonnepark Gorps Baantje plaats. Het park is gelegen in Goirle en werd geopend door wethouder Teun van den Brand. Het project is niet alleen bedoeld voor energieopwekking, maar richt zich ook op natuur, biodiversiteit, recreatie en educatie.

Het zonnepark is ontwikkeld in samenwerking met lokale partijen uit Goirle en het nabijgelegen Riel. Het doel was om een duurzame en passende toevoeging te maken aan het bestaande landschap. Hiermee wil de gemeente zowel het milieu als de leefomgeving verbeteren.

Opbrengst voor duurzaamheid

De jaarlijkse opbrengst van het zonnepark bedraagt 23.750 euro. Dit bedrag wordt door energiebedrijf Vattenfall overhandigd aan de gemeente Goirle. De gemeente gebruikt het geld voor de subsidie ‘Duurzame initiatieven’. Met deze regeling kunnen inwoners en ondernemers financiële steun krijgen voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de dorpen.

Door deze aanpak wil de gemeente inwoners stimuleren om met nieuwe ideeën en initiatieven te komen die het gebruik van duurzame energie en materialen bevorderen. Het zonnepark Gorps Baantje speelt daarbij een belangrijke rol als voorbeeldproject.