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Winkels in Uden samengevoegd tot optiekzaak
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het samenvoegen van twee winkels aan de Marktstraat in Uden tot een optiekzaak. Ook mag de winkelpui technisch worden verbeterd.
Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit op Marktstraat 21 en Marktstraat 23 in Uden. Het besluit is genomen op 24 september 2026 en de vergunning is dezelfde dag verzonden.
Door de samenvoeging ontstaat een nieuwe optiekzaak op deze locatie. De technische verbetering van de voorgevel en winkelpui maakt deel uit van de plannen.
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