Sinterklaasintocht en collecte in Riethoven krijgen groen licht

Riethoven mag zich opmaken voor de Sinterklaasintocht op 22 november 2026. Ook is toestemming verleend voor een collecte die van 16 tot en met 20 november 2026 plaatsvindt.

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De gemeente Bergeijk heeft groen licht gegeven voor het organiseren van de Sinterklaasintocht in Riethoven. De feestelijke gebeurtenis vindt plaats op 22 november 2026 in de kern van het dorp. Daarnaast mag er een collecte gehouden worden, die gepland staat van 16 tot en met 20 november 2026.

Het besluit is op 24 september 2026 verstuurd. Hiermee is officieel toestemming verleend voor het evenement en de inzameling van geld en goederen. Beide activiteiten vallen onder de vergunning APV-Bijzondere wet.