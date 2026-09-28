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Recreatiepark Ulicoten krijgt nieuw receptiegebouw

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor een nieuw receptie- en faciliteitengebouw bij een recreatiepark aan de Baarleseweg in Ulicoten.

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Bij het recreatiepark aan de Baarleseweg in Ulicoten komt een nieuw gebouw met een receptie en faciliteiten. De gemeente Baarle-Nassau heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven. Het besluit is op 24 september verzonden.

Het adres van de locatie is Baarleseweg 1, Ulicoten. Het gebouw moet het recreatiepark ondersteunen en verbeteren. Wanneer de bouw zal starten, is nog niet bekend.

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