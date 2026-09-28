Graven in bodem Baarleseweg Ulicoten gemeld

In Ulicoten is een melding gedaan van graven in de bodem aan de Baarleseweg. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt. De melding is op 24 september afgehandeld.

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Bij het graven in de bodem wordt grond verwijderd die een kwaliteit heeft boven de interventiewaarde. Dit betekent dat de bodem mogelijk vervuild is en dit kan gevolgen hebben voor het milieu. Er wordt meer dan 25 kubieke meter grond verwerkt op de locatie aan de Baarleseweg in Ulicoten.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00023981. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. De melding is niet openbaar ter inzage.