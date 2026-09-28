Beslistermijn renovatie monument Castelre verlengd

De gemeente Baarle-Nassau heeft de beslistermijn voor de renovatie en verduurzaming van een monumentale woning in Castelre met zes weken verlengd.

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Het gaat om een woning aan de Hooiberg 8 in Castelre, die zowel gerenoveerd als verduurzaamd moet worden. Burgemeester en wethouders namen dit besluit op 24 september 2026. De verlenging van de termijn is wettelijk toegestaan en geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

De woning is een gemeentelijk monument, wat betekent dat er extra aandacht nodig is om te voldoen aan de regels voor behoud en aanpassingen van erfgoed. Door de verlenging kan de gemeente deze aspecten beter meenemen in de beoordeling.