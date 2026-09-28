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Gemeente Baarle-Nassau staat dakwijziging van riet naar pannen toe

In Baarle-Nassau is een vergunning verleend om een rieten dak te vervangen door dakpannen.

Gevonden voor jou

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven om een dak aan de Bredaseweg aan te passen. Het gaat om een wijziging van een rieten dak naar dakpannen. Deze goedkeuring volgt op eerdere vergunningen met zaaknummers 1095001 en 1127854.

Het besluit is verzonden op 24 september 2026. Het adres waar het om gaat, is de Bredaseweg in Baarle-Nassau.

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