Rectificatie melding akkerbouwbedrijf in Lierop bekendgemaakt

De gemeente Someren heeft een rectificatie gepubliceerd voor een melding van een akkerbouwbedrijf aan de Otterdijkseweg in Lierop. Het gaat om substraatteelt van gewassen in de openlucht.

Gevonden voor jou

De melding, die op 18 juni 2026 is ingediend, betreft het bedrijf Thwan Van Gennip B.V. Het perceel waar de activiteit plaatsvindt, ligt aan de Otterdijkseweg in Lierop en staat in het kadaster geregistreerd onder sectie N, nummer 530.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een kennisgeving waarvoor geen bezwaarprocedure mogelijk is. De melding heeft betrekking op substraatteelt, een methode waarbij gewassen in de openlucht worden gekweekt.