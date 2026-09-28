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Brocante- en antiekmarkten in Heusden krijgen vergunning

De gemeente Heusden heeft vergunning verleend voor twee brocante- en antiekmarkten op 3 oktober en 7 november in Heusden Vesting.

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De burgemeester van Heusden heeft toestemming gegeven aan de Ondernemersvereniging Heusden om op 3 oktober en 7 november brocante- en antiekmarkten te organiseren. De markten zullen plaatsvinden op de Vismarkt, Botermarkt en Nieuwstraat in Heusden Vesting.

De vergunning is op 24 september verzonden en geregistreerd onder nummer 2227758. De Ondernemersvereniging Heusden kan nu verder met de voorbereidingen voor deze evenementen.

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