Vitaliteitsmarkt in Vlijmen krijgt vergunning

De Vitaliteitsmarkt in Vlijmen heeft een vergunning gekregen van de gemeente Heusden. Het evenement vindt plaats op 3 oktober 2026 bij sporthal Die Heygrave en wordt georganiseerd door Stichting De Schroef.

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De vergunning voor de Vitaliteitsmarkt is op 23 september verleend door de burgemeester van Heusden. Het evenement richt zich op vitaliteit en wordt gehouden in Vlijmen. De officiële vergunning is een dag later, op 24 september, verzonden en staat geregistreerd onder nummer 2217439.

De Vitaliteitsmarkt biedt inwoners de kans om meer te leren over gezondheid en welzijn. Het evenement vindt plaats bij sporthal Die Heygrave en is een initiatief van Stichting De Schroef, een organisatie die zich inzet voor sport en beweging in de regio.