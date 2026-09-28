Oliebollenverkoper krijgt tijdelijke plek op Mercuriusplein Berlicum

Van 13 november tot en met 3 januari is er een oliebollenstand op het Mercuriusplein in Berlicum. De vergunning geldt zeven dagen per week, behalve op de kerstdagen.

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Op het Mercuriusplein in Berlicum mag tijdens de kerstperiode een tijdelijke oliebollenstand staan. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft daarvoor op 24 september een vergunning afgegeven. De standplaats is toegestaan van 13 november 2026 tot en met 3 januari 2027. De vergunning geldt voor alle dagen van de week, maar niet op de kerstdagen.

De standplaats is geregeld op basis van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit artikel gaat over het gebruik van openbare grond voor tijdelijke verkoopplaatsen.