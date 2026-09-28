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Container geplaatst op Siriusstraat in Dongen

Van 28 september tot 12 oktober wordt een container geplaatst aan de Siriusstraat in Dongen.

Gevonden voor jou

Er is een melding gedaan voor het plaatsen van een container op Siriusstraat 12 in Dongen. Deze melding, ontvangen op 22 september, is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001539.

Het gaat om opslag van roerende zaken, waarvoor geen vergunning nodig is. Hierdoor zijn bezwaarprocedures niet mogelijk.

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