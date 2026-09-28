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Container tijdelijk geplaatst in Dongen

Van 28 oktober tot 11 november wordt een container geplaatst in Dongen.

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Op de Roerdomphof 27 in Dongen mag van 28 oktober tot 11 november een container worden neergezet. De melding hiervoor is op 22 september gedaan en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001538.

Het gaat om opslag van spullen in een vergunningsvrije container. Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen hiertegen geen bezwaren worden ingediend.

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