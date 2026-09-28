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Container tijdelijk geplaatst in Dongen
Van 28 oktober tot 11 november wordt een container geplaatst in Dongen.
Op de Roerdomphof 27 in Dongen mag van 28 oktober tot 11 november een container worden neergezet. De melding hiervoor is op 22 september gedaan en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001538.
Het gaat om opslag van spullen in een vergunningsvrije container. Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen hiertegen geen bezwaren worden ingediend.
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