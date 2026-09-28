Container geplaatst op Simon Vestdijkstraat in Dongen

In Dongen is een container geplaatst aan de Simon Vestdijkstraat. Het gaat om opslag van spullen van 25 september tot 10 oktober.

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De melding over de container werd op 22 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001540. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.

De container staat bij Simon Vestdijkstraat 17, 5103PA Dongen. Het gebruik is beperkt tot een periode van vijftien dagen.