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Container geplaatst op Simon Vestdijkstraat in Dongen
In Dongen is een container geplaatst aan de Simon Vestdijkstraat. Het gaat om opslag van spullen van 25 september tot 10 oktober.
De melding over de container werd op 22 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001540. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.
De container staat bij Simon Vestdijkstraat 17, 5103PA Dongen. Het gebruik is beperkt tot een periode van vijftien dagen.
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