Container geplaatst op Rijensestraatweg in Dongen

Van 26 september tot 10 oktober wordt een container geplaatst aan de Rijensestraatweg 25 in Dongen. Dit is gemeld bij de gemeente en valt onder vergunningsvrije activiteiten.

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De melding voor het plaatsen van de container is op 22 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001541. Het gaat om opslag van roerende zaken, zoals spullen die niet vast aan de grond zitten.

Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar of aanpassingen. De container blijft tot 10 oktober op de genoemde locatie staan.