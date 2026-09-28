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Containers geplaatst in Dongen in oktober
In Dongen zijn meldingen gedaan voor het tijdelijk plaatsen van containers in oktober.
Er zijn meldingen ontvangen voor het plaatsen van containers op de Hoge Ham 154 in Dongen. Op 12 en 13 oktober worden twee containers geplaatst en tussen 14 en 23 oktober staat daar één container. Het gaat om opslag van roerende zaken, waarvoor geen vergunning nodig is.
De meldingen zijn geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001515. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.
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