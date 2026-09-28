Advertentie
Extra asbest gevonden bij sloop Hoge Ham en Gasthuisstraat in Dongen
Op 15 september is extra asbest aangetroffen tijdens sloopwerkzaamheden in Dongen.
Bij sloopwerkzaamheden op de locaties Hoge Ham 80-82 en Gasthuisstraat 2 en 2A in Dongen is op 15 september extra asbest ontdekt. Hiervoor is een melding gedaan die geen vergunningsplicht heeft.
Het saneren van het asbest is onderdeel van de werkzaamheden aan de bouwwerken. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001480. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie