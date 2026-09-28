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Amberboom aan Brederodelaan in Waalwijk mag worden gekapt
Het college van Waalwijk heeft besloten dat een Amberboom aan de Brederodelaan mag worden gekapt. Het besluit is op 24 september 2026 bekendgemaakt.
De vergunning gaat over het kappen van een boom aan de Brederodelaan 4, in Waalwijk. Het gaat om één Amberboom die op deze locatie staat.
Het besluit is op 24 september 2026 genomen en op dezelfde dag bekendgemaakt. Meer informatie over de vergunning is op te vragen bij de gemeente Waalwijk.
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