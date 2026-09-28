Waalwijk geeft vergunning voor nieuw bedrijfsgebouw en gevelrestyling

In Waalwijk is een vergunning verleend voor het herbouwen van een bedrijfsgebouw en het aanpassen van gevels op meerdere adressen aan de Prof. Kamerlingh Onnesweg en Prof. Zeemanweg.

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Het college van Waalwijk heeft op 24 september een vergunning afgegeven voor werkzaamheden aan panden aan de Prof. Kamerlingh Onnesweg en de Prof. Zeemanweg. Het gaat om de herbouw van een bedrijfsgebouw voor winkels en het restylen van gevels. Het besluit omvat onder meer bouwactiviteiten en het aanpassen van de uitwegen.

De vergunning geldt voor adressen aan beide straten, waaronder nummers 8 en 6a aan de Prof. Kamerlingh Onnesweg en nummers 5a en 3 aan de Prof. Zeemanweg. De werkzaamheden maken deel uit van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat inhoudt dat er afgeweken wordt van het standaard bestemmingsplan.