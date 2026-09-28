Nieuwbouw woning met bijgebouw in Casteren krijgt vergunning

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor een nieuwbouw woning met bijgebouw aan de Heistraat in Casteren. Het besluit is op 22 september 2026 genomen.

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Met de vergunning mag er een woning met bijgebouw worden gebouwd op het adres Heistraat 8B in Casteren. Het gemeentelijk kenmerk voor deze zaak is ZBLA2026-001019.

Het besluit is genomen om mogelijk veranderingen in de omgeving te realiseren. De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel.