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Beslistermijn verlengd voor uitbreiding hoogspanningsstation Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag van Enexis voor een ruimtelijke bouwactiviteit op perceelnummer G 414 in Aarle-Rixtel. De vergunning is aangevraagd op 5 augustus 2026 en heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation.

De gemeente heeft het besluit genomen om meer tijd te nemen voor de beoordeling. Het dossier heeft het zaaknummer ZOL-2026-000712. Vragen over de aanvraag kunnen worden gesteld aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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