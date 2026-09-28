Definitieve volgordelijst woningbouwprojecten Woensdrecht bekend

De definitieve volgordelijst van woningbouwprojecten in Woensdrecht is vastgesteld. Deze lijst is eerder ter inzage gelegd en nu officieel bekendgemaakt.

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De volgordelijst is opgesteld op basis van beleidsregels voor woningbouwprojecten en transportcapaciteit in Woensdrecht. Het document is vastgesteld door de verantwoordelijke portefeuillehouders, die hiervoor een mandaat hebben ontvangen van het college van burgemeester en wethouders.

Van 11 september 2026 lag de lijst zeven dagen ter inzage. Na afloop van deze periode is de lijst definitief vastgesteld en vandaag officieel bekendgemaakt. In de bijlage staat de complete volgordelijst van de woningbouwprojecten.