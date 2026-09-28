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Nieuwbouw voor arbeidsmigranten op voormalig Glatt-terrein in Putte
In Putte is een vergunning verleend voor de bouw van 226 wooneenheden voor arbeidsmigranten. Het project komt op het voormalige Glatt-terrein aan de Putseweg.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor de nieuwbouw van 226 wooneenheden op het voormalige Glatt-terrein aan de Putseweg in Putte. De vergunning is op 24 september verzonden.
Het project richt zich op huisvesting voor arbeidsmigranten en betreft een zogenoemde technische vergunning. Dit betekent dat de bouwplannen voldoen aan alle technische eisen en regels.
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