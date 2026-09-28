Omgevingsvergunning Landhorst: wijziging veehouderijregels

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontwerpbesluit opgesteld om milieuregels voor een veehouderij aan de Boekelsebaan in Landhorst aan te passen.

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Het ontwerpbesluit betreft het opleggen van maatwerkvoorschriften en het intrekken van geluidsvoorschriften voor de veehouderij op de adressen Boekelsebaan 7 en 12 in Landhorst. Deze aangepaste regels zijn bedoeld om specifieke situaties op deze locatie beter te kunnen regelen.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 september tot en met 9 november 2026 in te zien. Dit kan digitaal via officiële bekendmakingen of fysiek bij de gemeente. Het zaaknummer is Z/240160.