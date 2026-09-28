Showroom mag gebouwd worden in Vierlingsbeek

Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een showroom aan de Spoorstraat 58b in Vierlingsbeek. Het besluit is op 23 september 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. Het besluit heeft zaaknummer Z2025-00007894 en is definitief verleend.

Vierlingsbeek krijgt er binnenkort dus een nieuwe showroom bij. De locatie aan de Spoorstraat biedt ruimte voor deze uitbreiding.