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Melding gevaarlijke stoffen en stookinstallatie in Boekel

In Boekel is een melding gedaan voor een stookinstallatie en opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat om een locatie aan de Zandhoekse Loop.

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De gemeente Boekel heeft een melding ontvangen voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote stookinstallatie. Deze installatie werkt op standaard brandstoffen en heeft een vermogen van minder dan 50 megawatt.

Daarnaast is er een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Het betreft stoffen die niet onder organische peroxiden vallen en die in verpakkingen worden opgeslagen. Beide activiteiten staan gepland aan de Zandhoekse Loop 12.

De meldingen zijn op 9 juni 2026 geregistreerd. Omdat het hier om meldingen gaat, kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt.

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